На три миллиона мошенники развели жительницу Татарстана, которая хотела купить иномарку

Жительница Бугульминского района лишилась трех миллионов рублей, попавшись на уловку мошенников. Об этом сообщает МВД по РТ.

Женщина и ее муж хотели сменить автомобиль. Через соцсеть они нашли сообщество, где предлагались услуги по подбору и доставке автомобилей из-за рубежа. Супруги, глядя на положительные отзывы и видео с обзором автомобилей, не распознали подвох. Злоумышленники отправили женщине соответствующий договор через мессенджер и выслали реквизиты на оплату. Потерпевшая сделала несколько денежных переводов на различные банковские счета на общую сумму в 3 млн 141 тыс. рублей. Получив деньги, злоумышленники перестали выходить на связь и удалили группу в соцсети.

По данному факту заведено уголовное дело о мошенничестве.