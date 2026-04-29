news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 29 апреля 2026 13:17

На три миллиона мошенники развели жительницу Татарстана, которая хотела купить иномарку

Читайте нас в
Телеграм

Жительница Бугульминского района лишилась трех миллионов рублей, попавшись на уловку мошенников. Об этом сообщает МВД по РТ.

Женщина и ее муж хотели сменить автомобиль. Через соцсеть они нашли сообщество, где предлагались услуги по подбору и доставке автомобилей из-за рубежа. Супруги, глядя на положительные отзывы и видео с обзором автомобилей, не распознали подвох. Злоумышленники отправили женщине соответствующий договор через мессенджер и выслали реквизиты на оплату. Потерпевшая сделала несколько денежных переводов на различные банковские счета на общую сумму в 3 млн 141 тыс. рублей. Получив деньги, злоумышленники перестали выходить на связь и удалили группу в соцсети.

По данному факту заведено уголовное дело о мошенничестве.

#мошенники в сети #интернет-мошенники #Бугульминский район #МВД по РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров