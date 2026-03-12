На три месяца закроется для движения дорога М7 – Старое Айманово – Октябрь в РТ

В Муслюмовском районе РТ с 25 марта по 25 июня будет закрыта для транспортных средств автодорога М7 «Волга» – Старое Айманово – Октябрь, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Ограничение движения связано с проведением реконструкции данной автомобильной дороги. Просим водителей заранее планировать маршрут», – говорится в сообщении министерства.

Автомобилисты смогут совершить объезд по региональным дорогам Актаныш – Муслюмово, Муслюмово – Старое Саитово, Старое Саитово – Сикия, М7 «Волга» – Улиманово и по федеральной трассе М7.