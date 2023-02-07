На три года в колонию отправится татарстанец, по вине которого в ДТП погибла его мать

В Верхнеуслонском суде вынесли приговор 46-летнему жителю Камско-Устьинского района, который признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности гибель человека, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Смертельная авария случилась 7 сентября 2021 года на трассе Казань – Ульяновск. Установлено, что мужчина сел за руль Citroen в состоянии алкогольного опьянения и направлялся из столицы Татарстана в Ульяновск. В салоне машины находилась мать мужчины.

В какой-то момент водитель, нарушив ПДД, потерял управление авто, вылетел на обочину и протаранил столб. В результате аварии женщина скончалась в больнице от полученных травм.

Свою вину мужчина признает. Суд назначил ему три года колонии-поселения и лишение права управлять авто на 2,5 года.