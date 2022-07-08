На трех участках трассы М7 вблизи Казани отграничили скорость до 50 км/ч

На трех участках автодороги М7 «Волга» в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах Татарстана ограничена скорость движения до 50 км/ч и сужена проезжая часть. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Скорость движения ограничена на участках трассы с 786-го по 794-й, с 812-го по 824-й и с 827-го по 840-й км. «Это необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения в период производства работ», — отметили в организации.

Водителей также просят быть внимательными при проезде по другим участкам трассы, где ведется ремонт и возможны локальные ограничения. В частности, дорожные работы проходят на М7 с 957-го по 970-й км в Мамадышском районе, с 1026-го по 1038-й км в Елабужском районе, с 1047-го по 1053-й км в Набережных Челнах и с 1154-го по 1161-й км в Актанышском районе.

Кроме того, до конца дорожно-строительного сезона окажется ограничена скорость движения на трех участках М7, где ведется реконструкции, — с 735-го по 772-й км. Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.