На трех участках трассы М7 в Татарстане ограничили движение для автобусов и грузовиков

На трех участках федеральной трассы М7 в Республике Татарстан с 17.00 ограничили движение для автобусов и грузовиков.

Это участок трассы Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь и обход городов Нижнекамска и Набережных Челнов.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия: сильный снег, сильный ветер и ограниченная видимость.

Ограничения сохранятся до наступления благоприятных погодных условий.