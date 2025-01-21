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Происшествия 21 января 2025 17:44

На трех участках трассы М7 в Татарстане ограничили движение для автобусов и грузовиков

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На трех участках федеральной трассы М7 в Республике Татарстан с 17.00 ограничили движение для автобусов и грузовиков.

Это участок трассы Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь и обход городов Нижнекамска и Набережных Челнов.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия: сильный снег, сильный ветер и ограниченная видимость.

Ограничения сохранятся до наступления благоприятных погодных условий.

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