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На трех участках трассы М7 в Татарстане ограничили движение для автобусов и грузовиков
На трех участках федеральной трассы М7 в Республике Татарстан с 17.00 ограничили движение для автобусов и грузовиков.
Это участок трассы Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь и обход городов Нижнекамска и Набережных Челнов.
Причиной стали неблагоприятные погодные условия: сильный снег, сильный ветер и ограниченная видимость.
Ограничения сохранятся до наступления благоприятных погодных условий.
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