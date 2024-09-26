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На трех участках трассы М7 в Татарстане ограничат движение транспорта
На трех участках трассы М7 «Волга» в Татарстане 27 сентября ограничат движение транспорта из-за монтажа габаритных ворот над проезжей частью, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
Ограничения введут на 868 км автодороги возле села Екатериновка, на 906 км рядом с селом Кукеево и на 929 км возле деревни Берсут-Сукаче.
Как говорится в сообщении, с 1:00 до 2:00 ограничения предусмотрены в сторону Уфы, а с 3:00 до 4:00 движение приостановят в направлении Москвы.
Время окончания прекращения движения может быть изменено из-за продолжения строительно-монтажных работ и погодных условий, уточнили в ведомстве.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительных работ движение продолжится в штатном режиме.
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