На трех участках трассы М7 в Татарстане ограничат движение транспорта

На трех участках трассы М7 «Волга» в Татарстане 27 сентября ограничат движение транспорта из-за монтажа габаритных ворот над проезжей частью, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Ограничения введут на 868 км автодороги возле села Екатериновка, на 906 км рядом с селом Кукеево и на 929 км возле деревни Берсут-Сукаче.

Как говорится в сообщении, с 1:00 до 2:00 ограничения предусмотрены в сторону Уфы, а с 3:00 до 4:00 движение приостановят в направлении Москвы.

Время окончания прекращения движения может быть изменено из-за продолжения строительно-монтажных работ и погодных условий, уточнили в ведомстве.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков. После завершения строительных работ движение продолжится в штатном режиме.