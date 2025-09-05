news_header_top
Общество 5 сентября 2025 13:11

На трех участках трассы М12 от Москвы до Казани нанесли музыкальную разметку

На трех участках трассы М12 «Восток» от Москвы до Казани дорожники нанесли музыкальную разметку. Проезжая по дороге во Владимирской и Нижегородской областях, автомобилисты могут услышать фрагмент композиции «Калинка-Малинка», сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«Экспериментальная разметка появилась на 144-м и 413-м км в сторону Казани, а также на 260-м км в сторону Москвы», – говорится в сообщении.

Инновационная разметка не даст водителям заснуть за рулем, поможет сконцентрировать внимание на дороге и не превышать скорость.

В декабре 2023 года Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл участок скоростной автодороги от Москвы до Казани протяженностью 810 километров. Теперь путь от столицы России до Татарстана занимает всего 6,5 часа.

