На трех площадках Челнов проходят сельскохозяйственные ярмарки

Сегодня в Набережных Челнах открылись сельскохозяйственные ярмарки. Сегодня точки торговли организованы на трех площадках города — перед стадионом «Строитель», на территории агропромышленного парка «Южный» и ипподрома. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Проверить организацию продажи сельскохозяйственной продукции выехал руководитель исполкома Фарид Салахов.

На ярмарочных площадках горожане могут приобрести говядину, баранину, мясо птицы, молочную продукцию, овощи, сахарный песок, выпечку и другие продовольственные товары по приемлемым ценам.

Продавцы отмечают, что торговля идет бойко.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани на 15 площадках пройдут сельскохозяйственные ярмарки.