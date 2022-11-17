На трех осужденных из РТ возбудили дело за организацию экстремистской ячейки в колонии

По версии следствия, с ноября 2020 по декабрь 2021 года трое осужденных организовали на территории одной из колоний в Татарстане экстремистскую ячейку «АУЕ»*. Они осуществляли надзор над другими осужденными, в том числе теми, кто играл в карты, объясняли так называемые «воровские» законы, вели учет «общака» и пропагандировали негативное отношение с сотрудникам колонии.

Кроме того, в 2018-2019 годах они, угрожая избиением, получили от одного из осужденных более полумиллиона рублей.

На них возбудили уголовные дела по статьям за организацию деятельности экстремистской организации и вымогательство. Материалы дела направили в суд, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

* экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России