news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
26 октября 2022  12:04

На трех казанских остановках была восстановлена работа информационных табло

news_top_970_100

В Казани восстановили работу трех информационных табло на остановках общественного транспорта «Университет», «Максимова», «Строительное училище №33». Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Отмечается, что сотрудники МКУ «Организатор пассажирских перевозок» возобновили их питание и скорректировали расписание прибытия общественного транспорта.

При обнаружении отключенных табло или их некорректной работы казанцы могут позвонить по телефону горячей линии: +7(843)275-30-50.  

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100