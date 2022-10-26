На трех казанских остановках была восстановлена работа информационных табло

В Казани восстановили работу трех информационных табло на остановках общественного транспорта «Университет», «Максимова», «Строительное училище №33». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что сотрудники МКУ «Организатор пассажирских перевозок» возобновили их питание и скорректировали расписание прибытия общественного транспорта.

При обнаружении отключенных табло или их некорректной работы казанцы могут позвонить по телефону горячей линии: +7(843)275-30-50.