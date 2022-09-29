На третьем этапе обхода Нижнекамска и Челнов начали строить мост через реку Челна

На третьем этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 началось строительство шестипролетного моста через реку Челна. Его протяженность составит 166 метров, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».



«Мостовики уже начали устройство буронабивных свай. Специалистам предстоит соорудить железобетонные фундаменты семи монолитных опор. Пролетное строение смонтируют из сборных железобетонных балок длиной 21, 24 и 33 метра», – отметили в пресс-службе.

На мостовом полотне рабочие уложат двухслойное покрытие из асфальтобетона толщиной 9 см. На мосту установят барьерное и перильное ограждения из оцинкованной стали, а также светильники. Все работы планируется завершить к сентябрю 2024 года.

Общая протяженность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов составит 81 км. По проекту предполагается построить четырехполосную автодорогу, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений на разных уровнях. Строительство разделено на три этапа.

Обход войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург, который создается по поручению Президента России Владимира Путина и станет продолжением трассы М12.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»