На треть больше иностранцев поставили на учет в Татарстане за прошлый год

Число иностранцев, которые встали на миграционный учет в Татарстане, за прошлый год выросло на треть. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник по вопросам миграции УМВД России по Казани Андрей Шулепов.

По его словам, в прошлом году в отделения миграционной службы для постановки на учет обратились свыше 150 тысяч человек, когда в 2020 году иностранцами было подано порядка 110 тысяч заявлений.

«Стоит отметить, что услуга постановки на учет иностранных граждан – одна из самых востребованных. Всего за прошлый год нами было оказано свыше 600 тысяч услуг в сфере миграции, в их число входят выдача и замена паспорта, оформление загранпаспортов», – отметил Шулепов.

Он добавил, что для удобства многие услуги миграционной службы можно получить в отделениях МФЦ.