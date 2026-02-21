news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 21 февраля 2026 11:47

На тренера, ударившего ребенка в бассейне по голове, завели уголовное дело

Читайте нас в
Телеграм

На тренера, избившего ребенка в одном из казанских бассейнов, завели уголовное дело.

Ранее в соцсетях сообщалось, что тренер одного из детских садов бил 5-летнего ребенка по голове доской для плавания и силой окунал его под воду.

Как сообщают в СК России, возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям – за неисполнение обязанности по воспитанию ребенка и халатность. О ходе расследования будет доложено главе ведомства Александру Бастрыкину.

#следственный комитет #Александр Бастрыкин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

20 февраля 2026
Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

20 февраля 2026