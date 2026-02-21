На тренера, ударившего ребенка в бассейне по голове, завели уголовное дело

На тренера, избившего ребенка в одном из казанских бассейнов, завели уголовное дело.

Ранее в соцсетях сообщалось, что тренер одного из детских садов бил 5-летнего ребенка по голове доской для плавания и силой окунал его под воду.

Как сообщают в СК России, возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям – за неисполнение обязанности по воспитанию ребенка и халатность. О ходе расследования будет доложено главе ведомства Александру Бастрыкину.