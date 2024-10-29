На трассе Зеленодольск — Казань кроссовер столкнулся с груженой «ГАЗелью»

На трассе Зеленодольск — Казань в результате столкновения с кроссовером груженая «ГАЗель» вылетела с трассы. Из-за сильного удара из ее кузова на дорогу вылетели доски, а кроссовер развернуло поперек полосы.



Как сообщили «Татар-информу» в ГАИ РТ, по предварительным данным, есть один пострадавший – водитель «ГАЗели». Подробности ДТП выясняются.





ДТП произошло на выезде из Зеленодольска, не доезжая до деревни Айша. Из-за ДТП в сторону Казани собирается большая пробка.