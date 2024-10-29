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На трассе Зеленодольск — Казань кроссовер столкнулся с груженой «ГАЗелью»
На трассе Зеленодольск — Казань в результате столкновения с кроссовером груженая «ГАЗель» вылетела с трассы. Из-за сильного удара из ее кузова на дорогу вылетели доски, а кроссовер развернуло поперек полосы.
Как сообщили «Татар-информу» в ГАИ РТ, по предварительным данным, есть один пострадавший – водитель «ГАЗели». Подробности ДТП выясняются.
ДТП произошло на выезде из Зеленодольска, не доезжая до деревни Айша. Из-за ДТП в сторону Казани собирается большая пробка.
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