Происшествия 27 января 2026 16:47

На трассе в Высокогорском районе РТ произошло смертельное ДТП

Фото: администрация Высокогорского муниципального района РТ

Смертельное ДТП произошло сегодня в 14.30 на участке дороги Каменка-Дубъязы-Большая Атня в Высокогорском районе РТ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

По данным ГАИ, водитель Haval, двигавшийся в сторону Казани, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan.

Фото: администрация Высокогорского муниципального района РТ

В результате столкновения 50-летний водитель Nissan скончался на месте. Женщина, которая была за рулем Haval, получила травмы живота.

Движение на данном участке затруднено. На месте работают сотрудники служб.

Фото: администрация Высокогорского муниципального района РТ

#гаи #ДТП жертвы #ДТП с погибшими #ДТП с пострадавшими
