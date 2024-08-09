На трассе в Верхнеуслонском районе столкнулись две легковушки, один из водителей погиб

Сегодня примерно в 18.30 на трассе в Верхнеуслонском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, на 49-м километре автодороги Казань – Буинск – Ульяновск 30-летний водитель BMW выехал на встречку и столкнулся с Hyundai.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

В результате удара 26-летний водитель Hyundai скончался на месте. Водитель BMW получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.