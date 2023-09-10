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На трассе в Верхнеуслонском районе РТ дотла сгорела ГАЗель, которая везла легковушку
Накануне вечером на 774-м км трассы М 7 произошло ДТП с горением автомобиля ГАЗель.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место происшествия незамедлительно прибыли огнеборцы. Как выяснилось, прямо на дороге загорелась ГАЗель, в кузове которого находилась иномарка Subaru.
Позднее сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание.
В результате автомобиль сгорел полностью. Водитель ГАЗели не пострадал.
По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность систем, механизмов и узлов автомобиля.
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