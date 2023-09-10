На трассе в Верхнеуслонском районе РТ дотла сгорела ГАЗель, которая везла легковушку

Накануне вечером на 774-м км трассы М 7 произошло ДТП с горением автомобиля ГАЗель.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место происшествия незамедлительно прибыли огнеборцы. Как выяснилось, прямо на дороге загорелась ГАЗель, в кузове которого находилась иномарка Subaru.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Позднее сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание.

В результате автомобиль сгорел полностью. Водитель ГАЗели не пострадал.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность систем, механизмов и узлов автомобиля.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ