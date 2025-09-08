На трассе в Тукаевском районе РТ водитель-подросток насмерть сбил пешехода

Фото: Госавтоинспекция Тукаевского района РТ

На 11-м километре автодороги Набережные Челны – Бурды в минувшую субботу произошло смертельное ДТП.

Как сообщает Госавтоинспекция Тукаевского района, 16-летний водитель «десятки», не имея права управления, не уступил дорогу и сбил 50-летнего мужчину на пешеходном переходе. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Отмечается, что ранее подросток не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По данному факту проводится проверка.