Происшествия 8 сентября 2025 15:39

На трассе в Тукаевском районе РТ водитель-подросток насмерть сбил пешехода

Фото: Госавтоинспекция Тукаевского района РТ

На 11-м километре автодороги Набережные Челны – Бурды в минувшую субботу произошло смертельное ДТП.

Как сообщает Госавтоинспекция Тукаевского района, 16-летний водитель «десятки», не имея права управления, не уступил дорогу и сбил 50-летнего мужчину на пешеходном переходе. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Отмечается, что ранее подросток не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По данному факту проводится проверка.

#тукаевский район #ДТП #насмерть сбили мужчину
