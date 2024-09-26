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Происшествия 26 сентября 2024 11:09

На трассе в Татарстане водители легковушек и пассажир получили травмы в ДТП

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Накануне вечером на 26-м километре трассы Алексеевск – Альметьевск произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Kia Rio столкнулся с Kia Optima. От удара оба автомобиля вылетели на обочину.

Фото: Очевидцы

Обоих водителей, а также пассажира Kia Optima увезли медики скорой помощи. Судя по фото, легковушки получили серьезные повреждения кузова.

Фото: Очевидцы

#ДТП
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