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На трассе в Татарстане водитель грузовика насмерть сбил мужчину
На трассе М7 водитель грузовика Mitsubishi Canter насмерть сбил 49-летнего мужчину.
ДТП произошло накануне вечером на 796-м километре трассы Москва – Уфа. Водитель в темноте не заметил пешехода и на высокой скорости сбил мужчину.
Пешеход переходил дорогу там, где это запрещено. Получил тяжёлые травмы и скончался до приезда скорой.
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