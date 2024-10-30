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Происшествия 30 октября 2024 12:47

На трассе в Татарстане водитель грузовика насмерть сбил мужчину

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На трассе М7 водитель грузовика Mitsubishi Canter насмерть сбил 49-летнего мужчину.

ДТП произошло накануне вечером на 796-м километре трассы Москва – Уфа. Водитель в темноте не заметил пешехода и на высокой скорости сбил мужчину.

Пешеход переходил дорогу там, где это запрещено. Получил тяжёлые травмы и скончался до приезда скорой.

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