На трассе в Татарстане водитель грузовика насмерть сбил мужчину

На трассе М7 водитель грузовика Mitsubishi Canter насмерть сбил 49-летнего мужчину.



ДТП произошло накануне вечером на 796-м километре трассы Москва – Уфа. Водитель в темноте не заметил пешехода и на высокой скорости сбил мужчину.



Пешеход переходил дорогу там, где это запрещено. Получил тяжёлые травмы и скончался до приезда скорой.