news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
6 сентября 2021  15:31
Полина Шевчук

На трассе в Татарстане во время ремонта дороги «КАМАЗ» задавил рабочего

news_top_970_100

Трагедия произошла в минувшую субботу на трассе Набережные Челны – Заинск – Альметьевск у села Светлое Озеро. Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, во время ремонта дороги мастер участка дал указание рабочим и водителю большегруза сменить дислокацию. При этом грузовик двигался задним ходом за рабочими и мастером участка. В какой-то момент шофер не увидел одного из сотрудников организации и наехал на него.

В результате ДТП 44-летний рабочий от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».
 

#погиб рабочий #следком рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное