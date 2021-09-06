На трассе в Татарстане во время ремонта дороги «КАМАЗ» задавил рабочего

Трагедия произошла в минувшую субботу на трассе Набережные Челны – Заинск – Альметьевск у села Светлое Озеро. Как рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, во время ремонта дороги мастер участка дал указание рабочим и водителю большегруза сменить дислокацию. При этом грузовик двигался задним ходом за рабочими и мастером участка. В какой-то момент шофер не увидел одного из сотрудников организации и наехал на него.

В результате ДТП 44-летний рабочий от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

