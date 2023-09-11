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Руc Тат
Происшествия 11 сентября 2023 08:58

На трассе в Татарстане внедорожник сбил лося, пострадала пассажирка авто

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Накануне в Апастовском районе автомобиль BMW X6 сбил лося. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

ДТП произошло в районе семи часов вечера возле села Шонгуты. Как выяснилось, внедорожник двигался со стороны Камского устья, внезапно под колеса машины выскочил лось.

По словам очевидцев, пассажирка иномарки получила травмы, ее увезли на карете скорой помощи.

Фото: Очевидцы

Фото: Очевидцы

#ДТП #апастовский район рт
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