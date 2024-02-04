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Происшествия 4 февраля 2024 19:11

На трассе в Татарстане в ДТП с грузовым авто погибли два человека, пассажирка в больнице

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Сегодня в районе шести часов вечера возле села Поисево в Актанышском районе произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.

С их слов, на трассе легковой автомобиль Peugeot столкнулся с грузовиком. На месте работали медики скорой помощи.

Как сообщают очевидцы, в результате двое мужчин погибли, еще одну пассажирку легкового авто увезли медики.

Фото: © ГИБДД РТ

#ДТП жертвы
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