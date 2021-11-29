На трассе в Татарстане столкнулись внедорожник и легковушка, двое пострадавших в больнице

Авария произошла накануне на трассе Москва – Уфа в Тукаевском районе республики. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от собственного корреспондента из Набережных Челнов.

Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

«Водитель Skoda перед началом движения с обочины и разворотом не уступил дорогу попутному автомобилю Great Wall, в результате чего совершил столкновение с ним», – добавил начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.

Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Skoda. Они с различными травмами находятся в БСМП Набережных Челнов.