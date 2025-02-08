На трассе в Татарстане столкнулись три легковушки, один из водителей погиб

Сегодня вечером на 15-м километре трассы Набережные Челны — Сарманово на территории Тукаевского района Татарстана водитель за рулем автомобиля «Лада» 10-й модели не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Renault Sentos, за рулем которого был 50-летний мужчина.

Из-за удара отечественное авто отбросило на другой автомобиль — KIA Spectra.

В результате ДТП водитель, управлявший отечественным авто, скончался на месте до прибытия врачей.

Как сообщил прокурор Тукаевского района Татарстана Руслан Галиев, водитель Renault получил различные травмы, водитель второй иномарки не пострадал.

Как сообщает Госавтоинспекция Татарстана, сейчас автоинспекторы продолжают работать на месте происшествия. Организована проверка для установления причин и обстоятельств аварии. Ход проверки взят на контроль в прокуратуре.