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На трассе в Татарстане столкнулись две легковушки, пассажирка одной из них в больнице
Накануне на 79-м километре трассы Чистополь – Нижнекамск 57-летний водитель за рулем автомобиля Lada Largus при повороте налево не уступил дорогу и влетел в автомобиль Lada 14-й модели, за рулем которого находился 46-летний мужчина.
Как сообщили в ГИБДД Нижнекамска, в результате ДТП водитель автомобиля Lada 14-й модели получил перелом ребер, а 42-летняя пассажирка легковушки получила травму живота и перелом ключицы. Ее доставили в хирургическое отделение.
Подробности ДТП выясняются.
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