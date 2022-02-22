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Ру Тат
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Происшествия
22 февраля 2022  19:29
Павел Климчак

На трассе в Татарстане столкнулись две фуры и легковушка, один из водителей в больнице

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Авария произошла на федеральной трассе М7 в Рыбно-Слободском районе республики. Фура не держала безопасную дистанцию и в какой-то момент столкнулась с другим грузовым авто и Toyota Prado.

 

Фото: очевидцы

В результате ДТП легковушка оказалась зажата между фурой и ограждением.

 

Фото: очевидцы

Как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы произошедшего, в аварии пострадал водитель грузовика «Валдай». Его с различными травмами увезли в ближайшую больницу.

#ДТП с пострадавшими #фура и легковушка
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