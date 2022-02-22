На трассе в Татарстане столкнулись две фуры и легковушка, один из водителей в больнице

Авария произошла на федеральной трассе М7 в Рыбно-Слободском районе республики. Фура не держала безопасную дистанцию и в какой-то момент столкнулась с другим грузовым авто и Toyota Prado.

Фото: очевидцы

В результате ДТП легковушка оказалась зажата между фурой и ограждением.

Фото: очевидцы

Как сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы произошедшего, в аварии пострадал водитель грузовика «Валдай». Его с различными травмами увезли в ближайшую больницу.