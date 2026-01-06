news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 6 января 2026 15:25

На трассе в Татарстане сотрудники ГАИ помогли водителю сломавшейся «Лады» из Перми

Читайте нас в
Телеграм

Автоинспекторы оказали помощь водителю автомобиля «Лада Приора», остановившейся на автодороге Чистополь – Нижнекамск из‑за технической неисправности.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, во время патрулирования инспекторы обратили внимание на машину, припаркованную на обочине с включенной аварийной сигнализацией. Правоохранители остановились, чтобы узнать причину остановки.

За рулем находилась женщина, которая сообщила, что направлялась из Перми в Липецкую область, однако по пути ее автомобиль вышел из строя, и продолжить движение она не могла.

Инспекторы предложили автоледи отогреться в патрульном автомобиле и помогли оперативно устранить техническую неисправность.

Убедившись, что водитель может безопасно продолжить путь, автоинспекторы вернулись к патрулированию.

Фото: МВД по РТ

#госавтоинспекция #трасса #МВД по РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане восстановлено движение на всех федеральных и региональных трассах

В Татарстане восстановлено движение на всех федеральных и региональных трассах

5 января 2026
В Татарстане увеличили единовременные выплаты для контрактников

В Татарстане увеличили единовременные выплаты для контрактников

5 января 2026