На трассе в Татарстане сотрудники ГАИ помогли водителю сломавшейся «Лады» из Перми

Автоинспекторы оказали помощь водителю автомобиля «Лада Приора», остановившейся на автодороге Чистополь – Нижнекамск из‑за технической неисправности.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, во время патрулирования инспекторы обратили внимание на машину, припаркованную на обочине с включенной аварийной сигнализацией. Правоохранители остановились, чтобы узнать причину остановки.

За рулем находилась женщина, которая сообщила, что направлялась из Перми в Липецкую область, однако по пути ее автомобиль вышел из строя, и продолжить движение она не могла.

Инспекторы предложили автоледи отогреться в патрульном автомобиле и помогли оперативно устранить техническую неисправность.

Убедившись, что водитель может безопасно продолжить путь, автоинспекторы вернулись к патрулированию.