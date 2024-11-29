На трассе в Татарстане районный госавтоинспектор помог семье в ремонте сломавшегося авто

На трассе в Татарстане районный госавтоинспектор помог семье в ремонте сломавшегося автомобиля.

Мужчина рассказал, что накануне вечером он с супругой ехал домой в Чувашию через Татарстан.

На трассе Алексеевское—Билярск у него сломался автомобиль: оборвался тросс газа.

Самому починить автомобиль у мужчины не вышло и он с женой начал ждать помощи от водителей, которые проезжали мимо.

Через время, стоящих на обочине рядом с автомобилем УАЗ, пожилых людей заметил проезжающий мимо начальник Госавтоинспекции района, майор полиции Руслан Шакиров.

Когда полицейский узнал причину остановки, то пересадил замерзших людей в патрульный автомобиль, отвез их в магазин запчастей и помог устранить поломку.