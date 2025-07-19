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Происшествия 19 июля 2025 22:54

На трассе в Татарстане работники заправки потушили загоревшийся мотоцикл

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Сегодня днем произошел пожар на автозаправке на 82-м км трассы Алексеевское — Альметьевск около поселка Красный Октябрь Новошешминского района РТ.

‎‎По прибытии пожарных выяснилось, что загорелся мотоцикл с частичным переходом огня на топливо-раздаточную колонку.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, работники заправки самостоятельно потушили возгорание с применением первичных средств пожаротушения.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

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