На трассе в Татарстане работники заправки потушили загоревшийся мотоцикл

Сегодня днем произошел пожар на автозаправке на 82-м км трассы Алексеевское — Альметьевск около поселка Красный Октябрь Новошешминского района РТ.

‎‎По прибытии пожарных выяснилось, что загорелся мотоцикл с частичным переходом огня на топливо-раздаточную колонку.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, работники заправки самостоятельно потушили возгорание с применением первичных средств пожаротушения.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.