На трассе в Татарстане пикап насмерть сбил 64-летнего пешехода

Накануне в Верхнеуслонском районе РТ пикап насмерть сбил мужчину, который шел по дороге, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Инцидент произошел накануне на 771-м км автодороги М 7 «Волга». По предварительным данным, водитель автомобиля Great Wall не выбрал безопасную скорость и сбил 64-летнего пешехода, который вне населенного пункта шел по проезжей части. Отмечается, что у мужчины при себе не было предметов со световозвращающими элементами.

В результате 64-летний пешеход скончался на месте ДТП.

В ведомстве отметили, что пешеходы должны помнить о том, что пересекать проезжую часть следует только по пешеходным переходам, а на перекрестках – по линии тротуаров или обочин. Переходить дорогу разрешается, только убедившись в том, что водитель транспортного средства предоставляет преимущество в движении. В темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы.