Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На трассе в Татарстане лоб в лоб столкнулись Hyundai и Toyota, два человека в больнице
На трассе в Лениногорском районе Татарстана лоб в лоб столкнулись Hyundai Creta и Toyota Camry. ДТП произошло в шестом часу вечера на трассе Лениногорск – Альметьевск на перекрестке с дорогой на село Зай-Каратай.
Как рассказали «Татар-информу» очевидцы, в Hyundai ехали три человека, в Toyota – один. В аварии пострадали двое, их с места аварии увезли скорые в Бугульму.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников