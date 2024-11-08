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Происшествия 8 ноября 2024 22:45

На трассе в Татарстане лоб в лоб столкнулись Hyundai и Toyota, два человека в больнице

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На трассе в Лениногорском районе Татарстана лоб в лоб столкнулись Hyundai Creta и Toyota Camry. ДТП произошло в шестом часу вечера на трассе Лениногорск – Альметьевск на перекрестке с дорогой на село Зай-Каратай.

Фото: очевидцы

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы, в Hyundai ехали три человека, в Toyota – один. В аварии пострадали двое, их с места аварии увезли скорые в Бугульму.

Фото: очевидцы

#ДТП с пострадавшими
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