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На трассе в Татарстане «Лада Калина» сбила медведя
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Сегодня ночью в Кукморском районе РТ легковушка сбила медведя. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Иницидент произошел у деревни Ош-Юмья. Водитель автомобиля «Лада Калина» наехал на косолапого, от полученных травм животное скончалось на месте.
По словам очевидцев, автомобилю был нанесен существенный ущерб, но водитель не пострадал.
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