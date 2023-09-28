На трассе в Татарстане «Лада Калина» сбила медведя

Сегодня ночью в Кукморском районе РТ легковушка сбила медведя. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Иницидент произошел у деревни Ош-Юмья. Водитель автомобиля «Лада Калина» наехал на косолапого, от полученных травм животное скончалось на месте.

Фото: © Очевидцы

По словам очевидцев, автомобилю был нанесен существенный ущерб, но водитель не пострадал.

Фото: Очевидцы