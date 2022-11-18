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Ру Тат
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Происшествия
18 ноября 2022  21:59
Павел Климчак

На трассе в Татарстане грузовик влетел в три легковушки, погиб водитель одной из них

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Сегодня на 23-м километре трассы Новошешминск – Нижнекамск в Новошешминском районе РТ грузовик, предварительно, вылетел на встречку, где столкнулся с тремя легковушками Opel, Ford и Volkswagen.

Фото: ГИБДД РТ

В результате страшного ДТП на месте скончался водитель Volkswagen, также различные травмы получил водитель Ford. Обстоятельства аварии выясняются.

Фото: ГИБДД РТ

Республиканская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.

#ДТП
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