На трассе в Татарстане грузовик влетел в три легковушки, погиб водитель одной из них

Сегодня на 23-м километре трассы Новошешминск – Нижнекамск в Новошешминском районе РТ грузовик, предварительно, вылетел на встречку, где столкнулся с тремя легковушками Opel, Ford и Volkswagen.

Фото: ГИБДД РТ

В результате страшного ДТП на месте скончался водитель Volkswagen, также различные травмы получил водитель Ford. Обстоятельства аварии выясняются.

Фото: ГИБДД РТ

Республиканская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.