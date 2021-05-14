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Ру Тат
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14 мая 2021  22:18
Павел Климчак

На трассе в Татарстане грузовик въехал в прицеп и сбил молодого человека на обочине

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На трассе Набережные Челны – Альметьевск в Тукаевском районе РТ грузовик влетел в прицеп и сбил 18-летнего молодого человека. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от собственного корреспондента из Автограда.

«Водитель "ГАЗели", двигаясь со стороны Набережных Челнов в сторону Заинска, не выбрал безопасную дистанцию и совершил наезд на прицеп и 18-летнего пешехода – дорожного рабочего, который находился на проезжей части», – сообщил агентству начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.

В результате аварии молодого человека с тяжёлыми травмами головы, груди и живота, а также с переломом бедра доставили в больницу.

Фото: Валентин Кулагин.

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