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На трассе в Татарстане фура столкнулась с пассажирским автобусом
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ДТП произошло сегодня утром на трассе М5 в Бугульминском районе РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
С их слов, автобус, который ехал из Октябрьска в Самару, столкнулся на дороге с фурой Scania.
На место прибыли сотрудники экстренных служб. По словам очевидцев, нескольким пассажирам понадобилась помощь медиков.
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