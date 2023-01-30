На трассе в Татарстане автомобиль насмерть сбил лося

фото: Госкомитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам

ДТП произошло в Аксубаевском районе Татарстана на автодороге Старое Ибрайкино-Новое Тимошкино вблизи деревни Фёдоровка, сообщил Госкомитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам в своем Телеграм-канале.

Водитель легкового автомобиля сбил лося, который вышел на дорогу. От полученных травм животное скончалось на месте. В результате ДТП машина получила серьезные повреждения.

«Госкомитет РТ по биоресурсам просит автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим», – говорится в Телеграм-канале комитета.

