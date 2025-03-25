На трассе в Татарстане автоинспекторы задержали преступника из ХМАО

Накануне автоинспекторам поступила информация о том, что через Республику Татарстан едет автомобиль, в салоне которого могут находиться люди, причастные к совершению особо тяжкого преступления на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

Автомобиль ехал со стороны Челябинской области в Чеченскую Республику.

На 1281 км трассы Москва – Челябинск автоинспекторы заметили разыскиваемый автомобиль.

Автомобиль был остановлен и блокирован двумя нарядами ДПС. За рулем находился 43-летний житель Чеченской Республики. Инспекторы надели на него наручники и доставили его в отделение.