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Происшествия 25 марта 2025 15:45

На трассе в Татарстане автоинспекторы задержали преступника из ХМАО

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Накануне автоинспекторам поступила информация о том, что через Республику Татарстан едет автомобиль, в салоне которого могут находиться люди, причастные к совершению особо тяжкого преступления на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

Автомобиль ехал со стороны Челябинской области в Чеченскую Республику.

На 1281 км трассы Москва – Челябинск автоинспекторы заметили разыскиваемый автомобиль.

Автомобиль был остановлен и блокирован двумя нарядами ДПС. За рулем находился 43-летний житель Чеченской Республики. Инспекторы надели на него наручники и доставили его в отделение.

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