На трассе в Татарстане автоинспекторы раздают пешеходам световозвращающие жилеты

Вечером автоинспекторы вышли на трассу в Татарстане с необычной акцией – они раздают пешеходам световозвращающие жилеты. Об этом «Татар-информу» рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Как рассказали в ГИБДД, в каждом экипаже припасены несколько жилетов. Когда полицейские видят пешехода без световозвращающих элементов на одежде, они дают ему жилет. Это позволяет пешеходам стать заметнее в темноте для водителей.

Всего за этот год инспекторы ГИБДД раздали пешеходам порядка 19 тысяч предметов со световозвращающими элементами, в том числе и жилетов.

Кроме того, автоинспекторы отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции Татарстана проводят беседы в рабочих коллективах организаций – напоминают, как важно пешеходам соблюдать правила дорожного движения. Одно из таких мероприятий прошло на кирпичном заводе в Высокогорском районе РТ.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

«Дорожные полицейские напоминают пешеходам основные правила безопасности, которые они должны соблюдать на улицах и городах. Особое внимание уделяют использованию на одежде световозвращающих элементов в темное время суток», – рассказали в УГИБДД МВД по РТ.