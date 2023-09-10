На трассе в Татарстане автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

Фото: Очевидцы

Сегодня в Тукаевском районе РТ произошло ДТП с участием двух автомобилей, пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Авария произошла на 6-м км автодороги «Набережные Челны – Заинск». Автобус ПАЗ столкнулся с отечественной легковушкой. В результате столкновения пострадали два человека.

Со слов очевидцев, на место ДТП прибыла карета скорой помощи.

Фото: Очевидцы