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Руc Тат
Происшествия 10 сентября 2023 09:32

На трассе в Татарстане автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

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Фото: Очевидцы

Сегодня в Тукаевском районе РТ произошло ДТП с участием двух автомобилей, пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Авария произошла на 6-м км автодороги «Набережные Челны – Заинск». Автобус ПАЗ столкнулся с отечественной легковушкой. В результате столкновения пострадали два человека.

Со слов очевидцев, на место ДТП прибыла карета скорой помощи.

Фото: Очевидцы

Фото: Очевидцы

#тукаевский район РТ
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