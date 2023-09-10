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На трассе в Татарстане автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
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Сегодня в Тукаевском районе РТ произошло ДТП с участием двух автомобилей, пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.
Авария произошла на 6-м км автодороги «Набережные Челны – Заинск». Автобус ПАЗ столкнулся с отечественной легковушкой. В результате столкновения пострадали два человека.
Со слов очевидцев, на место ДТП прибыла карета скорой помощи.
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