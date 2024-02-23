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Происшествия 23 февраля 2024 17:19

На трассе в сторону села Сокуры перевернулся автомобиль

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На трассе в сторону села Сокуры перевернулся внедорожник, сообщают в социальных сетях.

В результате на дороге со стороны Казани собралась пробка.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали несколько человек. Информация уточняется.

#ДТП в Татарстане
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