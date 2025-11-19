news_header_top
Происшествия 19 ноября 2025 09:27

На трассе в РТ задержали 16-летнего водителя, который устроил погоню с автоинспекторами

Накануне утром на 1004-м километре трассы М7 автоинспекторы заметили автомобиль «Лада» 15-й модели.

При виде сотрудников ГАИ водитель развернулся и поехал в сторону Елабуги.
Автоинспекторы, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, начали преследование.

Водитель начал опасно маневрировать на высокой скорости. Чтобы остановить его, инспектору пришлось сделать три предупредительных выстрела в воздух. В итоге погоня протяженностью около 15 километров завершилась, когда машина съехала с трассы в поле.

Выяснилось, что за рулем был 16-летний житель Елабуги, у которого не было ни водительских прав, ни документов на машину. Сам автомобиль также не был должным образом зарегистрирован и не был застрахован.

Машину отправили на штрафстоянку, а в отношении подростка составили целый ряд протоколов за управление автомобилем без прав и неподчинение автоинспекторам.

