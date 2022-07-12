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Происшествия
12 июля 2022  11:35
Полина Шевчук

На трассе в РТ вспыхнула грузовая «ГАЗель», водитель успел спастись

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На трассе в РТ вспыхнула грузовая «ГАЗель», водитель успел спастись
пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Инцидент произошел сегодня около девяти часов утра на автодороге в Балтасинском районе республики вблизи населенного пункта Нижняя Сосна. 

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, звонивший сообщил, что на трассе загорелась грузовая «ГАЗель».

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На месте было установлено, что водитель успел выбраться из кабины авто и не пострадал. Что нельзя сказать об автомобиле – огонь уничтожил машину практически полностью. Площадь пожара составила 8 кв. метров.
 

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

 

#сгорел автомобиль #МЧС РТ
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