На трассе в РТ вспыхнула грузовая «ГАЗель», водитель успел спастись
Инцидент произошел сегодня около девяти часов утра на автодороге в Балтасинском районе республики вблизи населенного пункта Нижняя Сосна.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, звонивший сообщил, что на трассе загорелась грузовая «ГАЗель».
На месте было установлено, что водитель успел выбраться из кабины авто и не пострадал. Что нельзя сказать об автомобиле – огонь уничтожил машину практически полностью. Площадь пожара составила 8 кв. метров.