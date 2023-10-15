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На трассе в РТ водитель легковушки, обгоняя автобус, врезался в «ГАЗель», двое пострадали
Сегодня в районе полудня под Нижнекамском произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии.
Как выяснилось, авария произошла вблизи села Сименеево. Водитель автомобиля «Лада Гранта», совершая обгон пассажирского автобуса, лоб в лоб столкнулся с «ГАЗелью».
В результате ДТП сильно пострадала передняя честь легкового автомобиля. Прибывшим на место спасателям пришлось доставать водителя из салона авто.
Как сообщают очевидцы, в итоге получили травмы водитель и пассажирка «Лады», их увезли медики скорой помощи.
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