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Ру Тат
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Происшествия
15 июля 2022  08:05
Полина Шевчук

На трассе М7 в РТ у фуры с бытовой химией загорелся полуприцеп

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На трассе М7 в РТ у фуры с бытовой химией загорелся полуприцеп

Инцидент произошел около пяти часов утра на трассе М7 в Тюлячинском районе республики.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, у фуры, которая везла бытовую химию, загорелась внутренняя обшивка полуприцепа.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибывшим пожарным удалось быстро справиться с огнём. Никто не пострадал. Площадь пожара составила 2 кв. метра. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправность систем и механизмов авто.

#сгорел автомобиль #МЧС РТ
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