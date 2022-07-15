На трассе М7 в РТ у фуры с бытовой химией загорелся полуприцеп

Инцидент произошел около пяти часов утра на трассе М7 в Тюлячинском районе республики.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, у фуры, которая везла бытовую химию, загорелась внутренняя обшивка полуприцепа.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибывшим пожарным удалось быстро справиться с огнём. Никто не пострадал. Площадь пожара составила 2 кв. метра. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправность систем и механизмов авто.