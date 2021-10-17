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Ру Тат
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17 октября 2021  16:46
Павел Климчак

На трассе в РТ столкнулись лоб в лоб легковушка и «ГАЗель», один из водителей в больнице

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Авария произошла в Агрызском районе республики сегодня ранним утром. Водитель легкового авто на большой скорости вылетел на встречку и столкнулся с «ГАЗелью».

 

Фото: очевидцы 

В результате лобового столкновения легковушку отбросило с трассы в кювет, у обоих автомобилей серьёзные повреждения корпуса спереди. 

 

Фото: очевидцы

Как сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал водитель легкового авто, его доставили в больницу.

#ДТП #ДТП с пострадавшими #лобовое столкновение
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