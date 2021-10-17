На трассе в РТ столкнулись лоб в лоб легковушка и «ГАЗель», один из водителей в больнице
Авария произошла в Агрызском районе республики сегодня ранним утром. Водитель легкового авто на большой скорости вылетел на встречку и столкнулся с «ГАЗелью».
В результате лобового столкновения легковушку отбросило с трассы в кювет, у обоих автомобилей серьёзные повреждения корпуса спереди.
Как сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал водитель легкового авто, его доставили в больницу.