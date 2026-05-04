На трассе в РТ столкнулись кроссоверы, один из них перевернулся на крышу, есть пострадавший

Кадры жесткого ДТП на трассе опубликовали в одном из татарстанских интернет-сообществ. Авария произошла в Пестречинском районе РТ – на автодороге между деревнями Кзыл Яшьляр и Альвидино. Столкнулись два кроссовера, от удара один из них перевернулся на крышу. Автомобили получили существенные повреждения.

Как сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, в результате происшествия пострадал человек. Погибших – нет.