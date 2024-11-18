На трассе под Зеленодольском KIA влетела в две легковушки, два человека пострадали

Сегодня под Зеленодольском на трассе Зеленодольск — Казань Kia Rio сначала влетел в Opel, а потом врезался в другую легковушку.

В автомобиле Opel находились два человека. Женщину госпитализировали с разбитым лицом.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, виновник ДТП, которому на вид около 40 лет, был нетрезв.

Через 500 метров после первого ДТП Kia Rio врезалась в «Ладу» 14-й модели, водителя зажало в машине. Пожарным пришлось вытаскивать его из искореженного авто, он получил серьёзные травмы. С места аварии его увезли на скорой.

ДТП произошло рядом с селом Айша. На трассе в сторону Зеленодольска образовалась многокилометровая пробка.