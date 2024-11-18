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На трассе под Зеленодольском KIA влетела в две легковушки, два человека пострадали
Сегодня под Зеленодольском на трассе Зеленодольск — Казань Kia Rio сначала влетел в Opel, а потом врезался в другую легковушку.
В автомобиле Opel находились два человека. Женщину госпитализировали с разбитым лицом.
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, виновник ДТП, которому на вид около 40 лет, был нетрезв.
Через 500 метров после первого ДТП Kia Rio врезалась в «Ладу» 14-й модели, водителя зажало в машине. Пожарным пришлось вытаскивать его из искореженного авто, он получил серьёзные травмы. С места аварии его увезли на скорой.
ДТП произошло рядом с селом Айша. На трассе в сторону Зеленодольска образовалась многокилометровая пробка.
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