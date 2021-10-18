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Ру Тат
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18 октября 2021  10:53
Павел Климчак

На трассе в РТ пьяный водитель без прав вылетел в кювет на авто

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В субботу, 16 октября, поздно вечером на трассе в Тукаевском районе, рядом с селом Шильнебаш легковушка вылетела с дороги в кювет. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от собственного корреспондента.

 

Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

«Водитель "Лады Гранты", управляя транспортным средством в состоянии опьянения, не имея права управления авто, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет», – сообщил начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.

 

Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

В результате пострадал водитель легкового авто, его с переломом костей таза доставила

#ДТП #ДТП с пострадавшими #опрокидывание в кювет
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