На трассе в РТ пьяный водитель без прав вылетел в кювет на авто

В субботу, 16 октября, поздно вечером на трассе в Тукаевском районе, рядом с селом Шильнебаш легковушка вылетела с дороги в кювет. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от собственного корреспондента.

Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

«Водитель "Лады Гранты", управляя транспортным средством в состоянии опьянения, не имея права управления авто, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет», – сообщил начальник отделения ГИБДД отдела МВД по Тукаевскому району РТ Шамиль Ганиев.

Фото: © Валентин Кулагин / ИА «Татар-информ»

В результате пострадал водитель легкового авто, его с переломом костей таза доставила