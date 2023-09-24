На трассе в РТ после столкновения двух авто, одно из них вспыхнуло, водитель погиб

Сегодня вечером на трассе М 7 в Актанышском районе произошла страшная авария, в результате которой погиб человек. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Фото: Очевидцы

Как выяснилось, ДТП произошло сегодня в районе шести часов вечера возле села Поисево. По словам очевидцев, на трассе столкнулись Honda Civic и Daewoo Matiz. В результате столкновения загорелся автомобиль Daewoo.

Как сообщают очевидцы аварии, в результате ДТП погибла женщина-водитель сгоревшего автомобиля. Водитель и пассажирка Honda получили травмы, их увезли медики скорой помощи.